Nel cantiere di via Elisa si è conclusa l’indagine sui manufatti lapidei trovati durante gli scavi per la posa delle nuove tubature. Dopo un’analisi approfondita, è stato stabilito che i reperti non sono di epoca romana, come inizialmente ipotizzato, ma risalgono a un periodo successivo. La scoperta ha permesso di chiarire la natura e l’età dei manufatti, evitando interpretazioni errate sulla loro origine storica. La vicenda si è risolta con la conferma della datazione più recente dei pezzi trovati nel sito.

Giallo risolto nel cantiere di via Elisa. I manufatti lapidei ritrovati durante gli scavi per la canalizzazione delle acque di Canal del Rio non risalgono all’epoca romana. La smentita ufficiale arriva dopo un sopralluogo tecnico guidato dall’architetto Paolo Camaiora, che si è attivato su richiesta dei consiglieri comunali Massimiliano Manuel e Maria Mattei. Il verdetto, frutto di una perizia sul campo che ha coinvolto un geologo e l’esperto industriale Paolo Costa, restituisce comunque alla città di Carrara pezzi di grande valore storico e identitario. L’elemento che più aveva acceso la curiosità è la singolare struttura a forma di campana, poi identificato come la smodellatura di un vaso mediceo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I manufatti: giallo risolto: "Non sono di epoca romana ma molto più recenti"

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