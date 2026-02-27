Lecce romana ma anche molto di più | luci accese sugli scavi di via Alvino

A Lecce, i lavori preliminari stanno per partire nello scavo di via Alvino, dove il sottosuolo ha già mostrato segni di un passato antico. Gli scavi hanno portato alla luce tracce di epoca romana e altro ancora, confermando l’interesse archeologico dell’area. Le ruspe si preparano a intervenire su un sito che continua a svelare pezzi di storia sotto la superficie moderna della città.