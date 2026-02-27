Lecce romana ma anche molto di più | luci accese sugli scavi di via Alvino
A Lecce, i lavori preliminari stanno per partire nello scavo di via Alvino, dove il sottosuolo ha già mostrato segni di un passato antico. Gli scavi hanno portato alla luce tracce di epoca romana e altro ancora, confermando l’interesse archeologico dell’area. Le ruspe si preparano a intervenire su un sito che continua a svelare pezzi di storia sotto la superficie moderna della città.
LECCE – Inizieranno presto i lavori preliminari presso lo scavo di via Alvino dove il sottosuolo di Lecce si è confermato ancora una volta generoso nel restituire le tracce del passato.Le indagini archeologiche avviate in concomitanza con il cantiere per il rifacimento del basolato, infatti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Caporalato in Puglia: “luci accese ma il sistema resiste” Flai CgilDi seguito il comunicato: «Ogni iniziativa che accende un faro sullo sfruttamento del lavoro e sul caporalato è un segnale importante, ma adesso...
“Anche questa settimana sono costretta a indossare gli occhiali scuri per fronteggiare le luci bellissime ma molto forti”: così Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca"Sta andando tutto molto meglio, ma un'altra settimana ci vuole e spero che per la prossima tornerò a guardarvi, senza più le lenti", le parole della...
Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.
Temi più discussi: Lecce, tre progetti nel futuro dell’anfiteatro; Roma-Lecce: parte martedì 17 febbraio la vendita dei biglietti; Campionato italiano indoor di tiro con l'arco :: Segnalazione a Lecce; Vigilia delicata con la Lazio per il Cagliari, Pisacane: Col Lecce una delle sconfitte più brutte, ma reagiremo.
Lecce, all’Anfiteatro Romano una visita che diventa lezione di inclusione. L’assessore Guido: Promessa mantenutaLECCE - La classe 5CI del Pantanelli-Monnet torna nel monumento restaurato e accessibile dopo una protesta di due anni fa: mantenuta la promessa del Comune. corrieresalentino.it
Lecce, tre progetti nel futuro dell’anfiteatroEsperti, Comune e Soprintendenza insieme per la scelta. il sindaco: «Cercheremo di selezionare la proposta capace di valorizzare al meglio sia la città romana che la piazza» ... lagazzettadelmezzogiorno.it
UNDER 18 A-B - Distinte di Roma-Cremonese/Inter-Verona/Bologna-Lecce - facebook.com facebook