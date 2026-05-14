Sui recenti sviluppi sul caso Garlasco è intervenuta pubblicamente Selvaggia Lucarelli, che si è mostrata scettica sulle trascrizioni degli audio di Andrea Sempio, oltre che, più in generale, sulla colpevolezza di quest’ultimo. A proposito dei soliloqui dell’indagato, Selvaggia Lucarelli ha dichiarato: “Bisogna essere dei pipistrelli per captare ultrasuoni perché io non sento alcune delle frasi che leggo nella trascrizione”. Selvaggia Lucarelli e il circo mediatico sul delitto di Garlasco Chi ha ucciso Chiara Poggi secondo Selvaggia Lucarelli Il commento di Selvaggia Lucarelli sugli audio e i post di Sempio Selvaggia Lucarelli e il circo mediatico sul delitto di Garlasco Selvaggia Lucarelli è stata ospite della trasmissione Realpolitik condotta da Tommaso Labate.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Selvaggia Lucarelli scettica sulle trascrizioni degli audio di Sempio: "Bisogna essere pipistrelli"

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