I Jolly Blue portano il mito degli 883 e di Max Pezzali al Revival di Piane d' Archi
Sabato 23 maggio, a partire dalle 22, il Revival Disco Pub in Corso Nazionale a Piane d’Archi ospiterà un concerto dei Jolly Blue, tribute band dedicata agli successi degli 883 e di Max Pezzali. L’evento si svolge nella cornice della manifestazione dedicata agli anni d’oro del pop italiano, con musica dal vivo e un’atmosfera che richiama il periodo di massimo successo della scena musicale di quegli anni. La serata si inserisce nel calendario di iniziative culturali e di intrattenimento della zona.
Gli anni d’oro del pop italiano rivivono in Val di Sangro. Sabato 23 maggio, a partire dalle ore 22, il palco del Revival Disco Pub (Corso Nazionale 70, Piane d'Archi) ospiterà il concerto dei Jolly Blue, la tribute band di riferimento per i successi degli 883 e di Max Pezzali. L'evento si. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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