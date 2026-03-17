Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali, parla del rapporto con il marito, menzionando come sia tornato a divertirsi dopo aver vissuto momenti difficili con ex manager. Racconta anche della serie sugli 883, definendola molto romanzata, e ricorda le recenti esibizioni durante il Festival di Sanremo 2026 sulla Costa Toscana. La testimonianza offre uno sguardo diretto sulla vita e la carriera di Pezzali.

Dalla serie sugli 883 al rapporto con Mauro Repetto fino alle recenti esibizioni sulla Costa Toscana durante il Festival di Sanremo 2026: Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali, racconta il suo rapporto con il marito e ripercorre anche la carriera del cantante. Le domande le sono state poste proprio durante la kermesse musicale ma l’intervista, a cura del fan club di Max Pezzali, è stata rilasciata solamente da poche ore. La donna racconta anzitutto come è nata la storia d’amore con il marito: “I fan hanno percepito subito che io lo ami molto e sia protettiva: l’ho conosciuto a 21 anni quando facevo l’università a Pavia, è un’amicizia che poi si è trasformata in amore. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La moglie di Max Pezzali: “Soffocato dagli ex manager, ora è tornato a divertirsi. La serie sugli 883? Molto romanzata”

Articoli correlati

Max Pezzali superospite di Sanremo 2026: dagli 883 alla serie tv sulla sua vitaIl Festival di Sanremo 2026 è finalmente entrato nel vivo e l’atmosfera che si respira tra le poltrone dell’Ariston e le strade della città è...

Sanremo 2026, Max Pezzali protagonista della Costa Toscana: dagli 883 alla carriera solista(Adnkronos) – Il Festival di Sanremo 2026 torna ad accendersi con un nome che ha segnato la storia del pop italiano: Max Pezzali, dopo il medley di...

Tutti gli aggiornamenti su Max Pezzali

Temi più discussi: Lutto per la scomparsa della 24enne Giada Simeone a Leini: dopo l'appello del padre, Max Pezzali contatta la famiglia; Max Pezzali si è messo in contatto con la famiglia di Giada Simeone, la ragazza di Leinì morta a 24 anni; Reminders of him, dal best seller al grande schermo; Intervista a Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali a Sanremo 2026.

Debora, moglie di Max Pezzali: «Soffocato dagli ex manager, ora è tornato a divertirsi. Serie sugli 883 molto romanzata, ho visto tre volte Repetto ma mio marito gli è ...Pelamatti: «A Sanremo sulla nave era complicato anche usare il wi fi, la Rai è stata brava: nessun playback, cantava dal vivo. Tanti hanno colto il successo della serie, non Max: è la serie che ha col ... brescia.corriere.it

Intervista a Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali a Sanremo 2026Abbiamo intervistato in esclusiva Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali. Ecco cosa ci ha raccontato sulla sua esperienza a Sanremo 2026 ... superguidatv.it

Dolore immenso per Max Pezzali dopo un grave lutto. La triste notizia sconvolge tutti - facebook.com facebook