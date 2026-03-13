Nostalgia 883 e cena cantata | il 13 marzo il 55 Milano celebra il mito di Max Pezzali con la Cisco Band

Il 13 marzo il 55 Milano organizza una serata dedicata alla musica degli anni ’90, con un evento che combina aperitivo gourmet, dinner show e DJ set. Durante la serata, il locale di via Pier della Francesca si trasforma in un grande coro, celebrando il mito di Max Pezzali attraverso la musica di Nostalgia 883 e la Cisco Band. L’evento si svolge in un ambiente che unisce musica e intrattenimento.

Il tempio del lounge milanese in via Pier della Francesca si trasforma in un unico grande coro: un viaggio negli anni '90 tra aperitivo gourmet, dinner show e dj set.MILANO – La colonna sonora di intere generazioni torna protagonista nel cuore di Milano. Venerdì 13 Marzo 2026, il 55 Milano presenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione: lo Speciale Tributo agli 883. Una serata concepita per chi vuole rivivere l'energia, i testi e le emozioni che hanno fatto la storia del pop italiano, in una delle location più spettacolari e prestigiose della città.Uno Show Live da cantare a squarciagolaIl palco del 55 Milano si accenderà alle 21:30 con la performance della Cisco Band, il tributo d'eccellenza dedicato a Max Pezzali e agli 883.