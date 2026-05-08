NoiPAssicura | polizze RC auto moto e natanti con rateizzazione direttamente in busta paga 

Dal portale NoiPA è possibile accedere al servizio NoiPAssicura, rivolto ai dipendenti degli enti amministrati dall’ente stesso. Il servizio permette di sottoscrivere polizze assicurative per RC auto, moto e natanti, con la possibilità di pagare le rate direttamente sul cedolino dello stipendio. La procedura di adesione è semplice e immediata, senza la necessità di procedure aggiuntive o pagamenti separati.

È disponibile sul portale NoiPA il servizio NoiPAssicura, dedicato ai dipendenti degli enti amministrati da NoiPA, che consente di aderire a coperture assicurative convenzionate con pagamento rateizzato direttamente sul cedolino stipendiale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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