Sinopoli grave atto intimidatorio ai danni della società edile Soseteg | incendiati due mezzi

A Sinopoli, nella notte, due mezzi meccanici della società edile Soseteg sono stati incendiati. L’azienda definisce l’episodio come un “vile e diretto attacco al lavoro e alla libertà”. Non ci sono informazioni su eventuali sospetti o motivazioni, né dettagli su come si siano svolti i fatti. L’atto ha provocato danni alla società senza provocare feriti.

La denuncia sui social: "Il fuoco brucia il ferro, non le idee, non la nostra dignità. Oggi ne paghiamo il prezzo in termini materiali, ma il valore della nostra libertà non ha prezzo e non è in vendita” Questa notte a Sinopoli due mezzi meccanici della società edile Soseteg sono stati dati alle fiamme in un gesto che la stessa impresa definisce “vile e diretto attacco al lavoro e alla libertà”. La denuncia, pubblicata attraverso la pagina Facebook dell’azienda, si accompagna a parole cariche di determinazione: ”Il fuoco brucia il ferro, non le idee, non la nostra dignità". Soseteg, impegnata da tempo nella lotta alla criminalità organizzata, ribadisce che la propria posizione non è di facciata: “Oggi ne paghiamo il prezzo in termini materiali, ma il valore della nostra libertà non ha prezzo e non è in vendita. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

