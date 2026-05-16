I baby di Morrone sbancano Cremona ma sono quarti i giallorossi | giovedì avranno due risultati su tre Primavera la vittoria non basta Ora il playoff in salita con la Roma

I giovani della squadra di Morrone hanno ottenuto una vittoria contro il Bologna, mentre la formazione della Roma ha perso e si trova al quarto posto in classifica. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 per i gialloblù, con i marcatori di Novati e Achi per i padroni di casa e Bassi per gli ospiti. Entrambe le squadre hanno schierato numerosi cambi durante il secondo tempo, tra cui Ragnoli Galli e Bighetti tra le novità. La vittoria non è stata sufficiente per i giallorossi per avanzare ai playoff.

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