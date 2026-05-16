I baby di Morrone sbancano Cremona ma sono quarti i giallorossi | giovedì avranno due risultati su tre Primavera la vittoria non basta Ora il playoff in salita con la Roma
I giovani della squadra di Morrone hanno ottenuto una vittoria contro il Bologna, mentre la formazione della Roma ha perso e si trova al quarto posto in classifica. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 per i gialloblù, con i marcatori di Novati e Achi per i padroni di casa e Bassi per gli ospiti. Entrambe le squadre hanno schierato numerosi cambi durante il secondo tempo, tra cui Ragnoli Galli e Bighetti tra le novità. La vittoria non è stata sufficiente per i giallorossi per avanzare ai playoff.
CREMONESE 1 BOLOGNA 2 CREMONESE: Novati, Scocco, Achi, Herzuah, Pio Marino (18’st Ragnoli Galli) Biolchi, Stefani (18’st Bighetti) Paganotti, Prendi, Jenzeri (40’st Lubrano), Bassi. A disp.: Liberali, Bugna, Bagordo, Lottici Tessadri, Lickunas, Pancini, Cabezas, Vigilati. All. Pavesi. BOLOGNA: Happonen, Briguglio, Saputo (18’st Badori), Lai (18’st Pantaleoni) Francioli, Ravaglioli, Tupec, Nesi, Negri, N’Diaye (18’st Jaku), Lo Monaco (30’st Anastasio). A disp.: Gnudi, Igbinigun, Nodvall, Castillo, Armanini, Ugolotti, Rossitto. All. Morrone. Arbitro: Rossini di Torino. Reti: 20’st Negri (B), 31’st Achi (C), 44’st Armanini (B) Note: ammoniti Lubrano e Scocco (C); Saputo e Tupec (B). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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