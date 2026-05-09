Cesena Juve Primavera 0-1 | Corigliano rompe l’equilibrio ma la vittoria non basta Padoin matematicamente fuori dai playoff

Nel match valido per la 37ª giornata del campionato Primavera 202526, la Juventus Under 19 ha conquistato una vittoria per 1-0 contro il Cesena. La rete decisiva è stata segnata da Corigliano, che ha rotto l’equilibrio della partita. Nonostante il risultato positivo, questa vittoria non permette alla squadra di qualificarsi ai playoff, poiché la posizione in classifica rimane sfavorevole. La partita si è svolta senza particolari episodi di rilievo, con entrambe le formazioni impegnate a cercare il risultato.

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