Hotel romagnoli nel mirino degli hacker | così i documenti dei turisti diventano un business da migliaia di euro
Recentemente, alcuni hotel della regione romagnola sono stati coinvolti in episodi di attacchi informatici da parte di gruppi di hacker. In seguito a questi attacchi, sono stati sottratti documenti personali di turisti, tra cui dati di identità e informazioni di prenotazione. Le frodi e le truffe legate a questi dati sono state vendute sul mercato nero, generando un giro di affari che si aggira intorno a diverse migliaia di euro. Questa situazione ha portato all'apertura di indagini da parte delle autorità competenti.
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