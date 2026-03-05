Stangata ai turisti ‘intrappolati’ alle Maldive | Voli charter da migliaia di euro anche per i bimbi Spunta la lista dei passeggeri prioritari

I turisti rimasti alle Maldive affrontano costi elevati per i voli charter, spesso da migliaia di euro anche per i bambini, mentre le compagnie aeree non offrono assistenza. È stata pubblicata una lista dei passeggeri prioritari, e il quinto giorno di isolamento il viaggiatore ha dichiarato che cibo, hotel e spese sono a carico dei viaggiatori stessi. La situazione si sta complicando ulteriormente.

Maledette Maldive. “La situazione sta diventando sempre più difficile. Le compagnie aeree non forniscono assistenza ”, si sfoga Gabriele con il Resto del Carlino al quinto giorno da esule in paradiso: “Cibo, alberghi e spese sono a carico dei viaggiatori. Anche gli hotel sono a pagamento e spesso pieni. Chi è riuscito a trovare una sistemazione sta pagando di tasca sua, ma i costi sono alti: 2-3mila euro a testa”. A qualcun altro è andata meglio: il portafoglio non si è totalmente svuotato. Giacomo Scalzini, radici a Pisa, ha raccontato a La Nazione: “Siamo partiti sabato e avevamo il volo di rientro per martedì 3 marzo. Cancellato il giorno prima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L’odissea delle famiglie bloccate alle Maldive: “Ci hanno proposto charter fino a 2.000 euro a testa”Pisa, 5 marzo 2026 – Una comitiva di 15 pisani, tra cui 5 bambini tra i 2 e i 10 anni, è rimasta bloccata a Malé, alle Maldive, dopo l’attacco su...