Bookingcom nel mirino degli hacker violati i dati degli utenti | il rischio truffe

Booking.com, noto portale di prenotazioni alberghiere online, ha subito una violazione dei dati degli utenti a causa di un attacco informatico. Secondo le fonti, i dati personali e di pagamento raccolti dal sito sono stati compromessi dagli hacker. La società ha annunciato di aver avviato le indagini e di aver adottato misure per rafforzare la sicurezza. Gli utenti sono stati invitati a controllare eventuali attività sospette sui propri account.

Booking.com nel mirino degli hacker: il gigante delle prenotazioni alberghiere online ha subito una violazione di dati e ha avvisato i clienti del rischio che i cybercriminali abbiano avuto accesso ai loro dati personali, compresi nomi, indirizzi e-mail, numeri di telefono e dettagli della prenotazione. «Terze parti non autorizzate potrebbero aver avuto accesso ad alcune informazioni di prenotazione.🔗 Leggi su Feedpress.me

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