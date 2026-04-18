Nel tratto di mare tra due continenti, i cacciamine italiani sono pronti a intervenire in una zona strategica vicino allo Stretto di Hormuz. Due unità sono state preparate per operazioni di bonifica e sicurezza marittima, in un contesto che coinvolge attività militari e di tutela delle rotte commerciali. La presenza di queste navi rappresenta un elemento di stabilità in un’area spesso al centro di tensioni internazionali.

Nel silenzio del mare, dove non esistono linee del fronte e le minacce non si vedono, si combatte una delle guerre più tecniche e meno raccontate. È una guerra fatta di segnali impercettibili, di campi magnetici annullati, di movimenti millimetrici sul fondale. È lì che si misura la differenza tra una rotta sicura e un’esplosione capace di bloccare il commercio globale. In questo spazio invisibile, l’Italia gioca una partita che pochi osservano ma che tutti subiscono. Non è solo una questione militare, ma strategica. Lo Stretto di Hormuz, passaggio chiave per il traffico energetico mondiale, è oggi uno dei punti più fragili del pianeta. E quando la minaccia non arriva da missili o navi da guerra, ma da migliaia di ordigni nascosti sotto la superficie, servono competenze che non si improvvisano.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cacciamine italiani, la partita invisibile nello Stretto: pronti i primi due per Hormuz

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