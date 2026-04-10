Rasmus Hojlund è tornato ad allenarsi con il Napoli dopo un periodo di assenza e si prepara a riprendere il suo ruolo in squadra. La società ha già predisposto il riscatto dal valore di 44 milioni di euro, e il giocatore è disponibile a contribuire alle prossime sfide del campionato. La sua presenza in campo sarà determinante per le prossime partite della squadra.

"> Rasmus Hojlund è pronto a riprendersi il Napoli. Dopo lo stop causato dal virus che lo ha costretto a saltare la sfida contro il Milan, l’attaccante danese è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo e si prepara a guidare l’attacco nella trasferta di Parma. Come racconta Il Mattino, lo staff di Conte ha preferito non rischiarlo lunedì, nonostante il tentativo fino all’ultimo di portarlo almeno in panchina, ma ora l’emergenza è rientrata e il centravanti è di nuovo disponibile dal primo minuto. Il suo peso all’interno del sistema azzurro è evidente: da quando è arrivato, Hojlund ha saltato appena tre partite di campionato, due per affaticamento muscolare e una per febbre, partendo dalla panchina solo in un’occasione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, Hojlund torna e guida l’assalto: pronto il riscatto da 44 milioni”

Hojlund futuro Napoli: riscatto deciso da 44 milioniIl Napoli pianifica il domani con una linea chiara: costruire attorno a Rasmus Hojlund il nuovo ciclo tecnico.

Højlund resta: il Napoli pronto al riscatto da 44 milioniIl futuro di Rasmus Højlund sembra ormai scritto: il Napoli è pronto a renderlo un giocatore azzurro a titolo definitivo.

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