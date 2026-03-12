Hockey ghiaccio femminile | il regolamento per la promozione in Top Division ai Mondiali 2026

La IIHF ha annunciato il regolamento per la promozione in Top Division ai Mondiali di hockey su ghiaccio femminile del 2026. Dopo aver pubblicato il calendario dei Mondiali di Prima Divisione Gruppo A, la federazione internazionale ha chiarito le modalità attraverso cui le squadre potranno avanzare nella massima categoria. La comunicazione riguarda le regole e le qualificazioni per le nazionali che aspirano a salire di livello nel torneo mondiale.

Dopo aver reso noto il calendario dei Mondiali Femminili di Prima Divisione Gruppo A, la IIHF – Federazione Internazionale di Hockey su ghiaccio – ha comunicato il regolamento relativo alle possibilità di salire in Top Division, la massima serie dell’hockey planetario. Per l’evento che si terrà dal 12 al 18 aprile a Budapest, con l’Italia partecipante alla kermesse dopo gli storici quarti di finale raggiunti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, vi sarà solo una quota a disposizione per la promozione in prima categoria. Per ottenere quindi il pass per la Top Division servirà quindi arrivare solo ed esclusivamente al primo posto, a differenza degli scorsi anni quando erano due gli slot in palio. 🔗 Leggi su Oasport.it

