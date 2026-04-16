Hockey ghiaccio | l’Italia maschile cade all’overtime nella prima amichevole in vista dei Mondiali

Nella prima amichevole in preparazione ai Mondiali, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio maschile ha perso contro l’Austria dopo un overtime. La partita si è disputata sul campo di Vorarlberghalle, a Feldkirch. È stato un primo test che ha visto gli italiani affrontare una squadra avversaria in un match amichevole. La gara si è conclusa con la vittoria dell’Austria al termine dei tempi supplementari.

Un buon primo test per la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio maschile, uscita sconfitta all’overtime dall’Austria in occasione del match amichevole appena concluso sul campo di Vorarlberghalle in Feldkirch. Gli azzurri nello specifico hanno dovuto cedere il passo agli avversari per 3-2, dopo aver compiuto una rimonta di carattere. Ma andiamo con ordine. Dopo un primo periodo terminato con un nulla di fatto i padroni di casa s ono passati in vantaggio al 26:33 del secondo tempo affidandosi a Nissner, abile poi a siglare la doppietta dopo poco meno di di due minuti, precisamente al 28:04. La compagine tricolore ha però risposto subito presente, accorciando le distanze con Misley al 29:22, riagguantando poi il pari al 54:10 del terzo periodo per merito della zampata di De Luca.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: l’Italia maschile cade all’overtime nella prima amichevole in vista dei Mondiali Notizie correlate Hockey ghiaccio: Italia, doppia amichevole contro la Gran Bretagna prima dei MondialiDopo aver partecipato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e prima dei Mondiali 2026 di Top Division, dove l’obiettivo dichiarato sarà quello di... Hockey ghiaccio: l’Italia maschile torna in campo prima di Milano Cortina 2026. Programmata un’amichevoleContinua la preparazione della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio maschile, pronta a tornare dopo 20 anni esatti ad un’Olimpiade, quella di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Italia-Slovacchia 6-4, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: vittoria fondamentale e primato nel girone per le azzurre; Mondiali di Hockey Femminile, l’Italia batte la Slovacchia 6-4: è in cima alla Division I; L’Italia U16 supera la Danimarca al Torneo 5 Nazioni 2026 di Aalborg; Mondiali Hockey Ghiaccio 2026: Italia-Francia è lo scontro verità per la Top Division. Hockey ghiaccio, il coach dell’Italia non ha dubbi: Le ragazze devono voltare pagina, sarà una sfida impegnativaDopo le vittorie nei tempi regolamentari contro Norvegia e Slovacchia è arrivato purtroppo il primo passo falso della Nazionale italiana femminile di ... oasport.it Hockey ghiaccio, doccia fredda per l’Italia. Mondiale finito per Matilde FantinLa Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio dovrà giocare le ultime tre partite del Mondiale di Prima Divisione Gruppo A 2026 senza una delle ... oasport.it FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. . Ad un mese esatto dall'inizio dei Campionati Mondiali di Hockey su Ghiaccio, la nostra squadra nazionale si riunisce di nuovo dopo la pausa olimpica. Il primo goal segnato durante i giochi è stato quello di Luc facebook Hockey ghiaccio femminile, l’Italia supera la Norvegia nel match d’esordio dei Mondiali Prima Divisione Gruppo A - x.com