Le Grotte di Alimatha sono un complesso di cavità sottomarine situate a circa 50 metri di profondità, conosciute per la presenza di coralli che brillano senza luce. Questi ambienti sono stati scoperti di recente e rappresentano un luogo di grande interesse per gli esploratori e gli scienziati. Tra le caratteristiche più curiose, si dice che gli squali trovino riparo nelle zone più profonde delle grotte, dove riposano durante le ore diurne. La loro storia e i rischi associati alla visita di questi ambienti sono ancora oggetto di studio.

Roma, 15 maggio 2026 – L'ingresso della prima grotta si trova a 50 metri di profondità e subito si possono incontrare i coralli ‘magici’ che non hanno bisogno della luce per splendere. Attraversandola, si arriva al secondo antro e poi, scendendo fino alla profondità di 60 metri, ci si trova nella terza cavità. Le grotte di Alimatha, nell'atollo di Vaav, sono collegate tra loto e, fra tunnel e anfratti, sono molto più di una meta turistica. Per poterle ammirare non basta la curiosità, ma serve una grande esperienza.? Nella combo, da sinistra Monica Montefalcone, Federico Gualtieri, Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti e Muriel Oddenino, scomparsi in un'immersione alle Maldive. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grotte di Alimatha, il paradiso sommerso in cui vanno a dormire gli squali: origine, storia e rischi

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