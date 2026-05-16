Michele Placido ha raccontato di aver baciato una suora da bambino, ricordando di aver desiderato diventare santo in quel periodo. Ha anche parlato della separazione da Federica, affermando che la loro figlia non aveva un pezzo di cervello e che da lì sarebbe cambiato tutto. Inoltre, ha ricordato un episodio natalizio quando, a dieci anni, aveva passato la notte di Natale con suor Antonietta, andando al campo sportivo all’aperto a mangiare i dolci inviati dai genitori, e ha spiegato che quella vicenda si concluse con una ramanzina.

“Il piccolo amore con suor Antonietta si risolse con una ramanzina. Avevo dieci anni, la notte di Natale ce ne andammo al campo sportivo all’aperto a mangiare i dolci che mi avevano spedito i miei genitori. Antonietta era un po’ più grandicella. Lei con la tonaca, io con i pantaloni alla zuava. Ci abbracciammo, qualche bacetto, la cosa finì lì”. Inizia con questo ricordo, sospeso tra sacrilegio e innocenza, la lunga intervista rilasciata da Michele Placido al Corriere della Sera in occasione dei suoi ottant’anni. Un’infanzia dominata da una profonda tensione spirituale (“ Volevo diventare santo. Da bambino ero abitato da un forte misticismo”), culminata nell’espulsione dal collegio in Ciociaria per un altro episodio clamoroso: “Una notte non riuscivo a dormire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho baciato una suora, da bambino volevo diventare santo. La separazione con Federica? Nostra figlia non aveva un pezzo di cervello, da lì cambiò tutto”: così Michele Placido

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