Hitachi Rail | la UGL conquista due nuovi seggi nella RSU di Pistoia

Nella recente tornata elettorale per la rappresentanza sindacale unitaria presso lo stabilimento di Pistoia di Hitachi Rail, la UGL ha ottenuto due seggi nella RSU. La vittoria è arrivata nonostante il numero di seggi disponibili fosse inferiore rispetto al passato. Sono stati eletti rappresentanti che si occuperanno di tutelare gli interessi dei lavoratori all’interno dello stabilimento, contribuendo a definire le modalità di confronto tra le parti sociali. I risultati sono stati comunicati ufficialmente dall’ente incaricato delle votazioni.

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? Domande chiave Come ha fatto la UGL a vincere con meno seggi disponibili?. Chi sono i nuovi eletti che rappresenteranno i lavoratori Hitachi?. Quali compiti specifici dovrà svolgere il nuovo Rappresentante della Sicurezza?. Perché questa tornata elettorale è stata definita dai vertici non scontata?.? In Breve Eletti Emanuele Franco e Federico Querci per la nuova RSU di Pistoia.. Federico Querci assumerà il ruolo di Rappresentante per la Sicurezza in sito.. Seggi totali ridotti da sette a sei nel collegio operai Hitachi Rail.. Alessio Tolari e Maurizio Lucarelli hanno gestito lo scrutinio con Massimiano Torri.. La UGL Metalmeccanici di Pistoia ha ottenuto un esito rilevante nelle recenti elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie presso lo stabilimento Hitachi Rail. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hitachi Rail: la UGL conquista due nuovi seggi nella RSU di Pistoia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trenitalia potenzia il Frecciarossa, ordine da 260 mln a Hitachi Rail: da Napoli e Pistoia 74 nuovi treniProsegue il piano di modernizzazione della flotta Alta Velocità di Trenitalia con la firma di un nuovo contratto con Hitachi Rail per la fornitura di... Hitachi Rail: 5 pilastri per il benessere di 24.000 dipendentiIl programma globale BeWell di Hitachi Ridefinisce il welfare aziendale attraverso un modello operativo che integra salute, sicurezza e inclusione in... Hitachi Rail, la sfida Usa per metro e treni hi-techNasceranno a via Argine, a Napoli, i prototipi dei treni della nuova metropolitana di Washington DC. Qui e nella sede di Pistoia, a seconda delle specifiche missioni dei due stabilimenti di Hitachi ... ilmattino.it Accordo Hitachi Rail-A2a per energia da fonti rinnovabiliHitachi Rail, società del gruppo giapponese Hitachi presente in Italia con stabilimenti in Toscana, Campania e Calabria, compie un ulteriore passo in avanti verso la riduzione delle emissioni ... ilsole24ore.com