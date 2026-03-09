Hitachi Rail | 5 pilastri per il benessere di 24.000 dipendenti

Hitachi Rail ha avviato il programma globale BeWell, che coinvolge circa 24.000 dipendenti in 51 paesi. Il progetto si concentra su cinque pilastri fondamentali per migliorare il benessere dei lavoratori, combinando iniziative di salute, sicurezza e inclusione. La strategia mira a creare un ambiente lavorativo più equo e sicuro, promuovendo pratiche che coinvolgono tutti i livelli dell’organizzazione.

Il programma globale BeWell di Hitachi Ridefinisce il welfare aziendale attraverso un modello operativo che integra salute, sicurezza e inclusione in 51 nazioni. Questa strategia, lanciata ufficialmente nel 2026, coinvolge direttamente 24.000 dipendenti e si basa su cinque pilastri fondamentali per la crescita professionale e personale. L'iniziativa non rappresenta una semplice aggiunta al pacchetto retributivo, ma costituisce una trasformazione strutturale della cultura organizzativa dell'azienda ferroviaria. La gestione del benessere è stata affidata a un dipartimento indipendente, garantendo autonomia decisionale rispetto alle operazioni quotidiane e alle risorse umane tradizionali.