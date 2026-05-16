Hindley e Pellizzari amici oppure no? L’australiano crea la faida in Red Bull | i secondi per scrivere la gerarchia

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile rapporto tra Hindley e Pellizzari, due figure coinvolte in una disputa all’interno del team Red Bull. L’indagine si concentra sulle dinamiche tra i due e su come si stiano definendo le gerarchie all’interno del gruppo. Una serie di segnali ha sollevato dubbi sulla natura della loro relazione, alimentando discussioni tra gli addetti ai lavori. La questione è al centro di un confronto che coinvolge anche altri membri del team, creando tensioni e scatenando un dibattito pubblico.

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Due indizi sono solo una coincidenza, come scriveva la maestra Agatha Christie, o possono bastare per fare una prova? Forse si è accesa una faida interna alla Red Bull-BORA-hansgrohe al Giro d’Italia: Giulio Pellizzari si era presentato all’appuntamento con grandi ambizioni, ha avuto l’ardore di rispondere a tre attacchi di Jonas Vingegaard sul Blockhaus e il suo compagno di squadra Jai Hindley ha messo pepe con un paio di azioni che non possono fare dormire tranquillo il giovane talento marchigiano. Nella frazione odierna, invece, sui durissimi muri marchigiani (rampe aspre e sempre di difficile lettura) i big si sono marcati, ma lungo il non banale strappo che conduceva al traguardo di Fermo, quando ormai mancavano trecento metri, Hindley ha accelerato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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