Domani un ciclista marchigiano debutta alla Classicissima di Sanremo, con Roglic e Pithie tra i partecipanti. Nel frattempo, la Red Bull ha annunciato l'intenzione di mantenere il contratto con il corridore fino al 2030, cercando di blindarlo a lungo termine. Il 22enne si prepara a vivere la sua prima grande corsa sulle strade italiane.

Giulio Pellizzari è pronto al debutto, domani, alla Sanremo: il 22enne marchigiano della Red Bull-Bora-Hansgrohe, finora, ha corso una volta la Liegi e 2 volte il Lombardia. Reduce dal terzo posto alla Tirreno-Adriatico e dal quarto alla Milano-Torino, Pellizzari è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione e sarà il riferimento del team nella Classicissima assieme a Primoz Roglic. Intanto, la squadra tedesca si muove per blindarlo: Pellizzari, che quest’anno sarà capitano al Giro d’Italia dopo il sesto posto dello scorso anno, ha un contratto fino al 2028 e la proposta sul tavolo è quella di allungarlo fino al 2030.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sanremo, Pellizzari pronto al debutto. E la Red Bull vuole blindarlo fino al 2030

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