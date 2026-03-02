Lavaggio della nuova rete dell’acquedotto possibili cali di pressione dai rubinetti
Nella mattinata di mercoledì 4 marzo, tra le 9,30 e le 11,30, verranno eseguite operazioni di lavaggio delle nuove condotte dell’acquedotto sul Lungomare Di Vittorio a Rimini. La società incaricata, Heratech S., effettuerà le operazioni di pulizia della rete in pvc appena installata. Durante questa fase si potrebbero verificare cali di pressione ai rubinetti.
Hera comunica che nella mattinata di mercoledì 4 marzo, fra le 9,30 e le 11,30, verranno effettuate delle operazioni di lavaggio delle nuove condotte in pvc posate sul Lungomare Di Vittorio a Rimini, progettate e realizzate da Heratech S.r.l., società di ingegneria del Gruppo Hera, nell’ambito. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
