Harvey Weinstein annullato il processo per stupro

Il processo contro un noto produttore cinematografico accusato di stupro è stato annullato. La decisione è stata presa perché, per la seconda volta, la giuria non è riuscita a raggiungere un verdetto. I procedimenti legali erano iniziati mesi fa, con numerose testimonianze e prove presentate durante le udienze. La corte ha deciso di interrompere il processo e di non continuare con un nuovo tentativo di giudizio. La vicenda ha attirato molta attenzione sui media e sui social network.

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È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l’ex produttore cinematografico e mogul di Hollywood che fu travolto dal movimento “Me Too”. Lo ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di una aspirante attrice, Jessica Mann, che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d’albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. La decisione del giudice è arrivata dopo che, per una seconda volta, una giuria non è riuscita a pronunciarsi in merito a questa accusa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Harvey Weinstein, giuria in stallo: annullato il processo per stuproAnnullato il processo per stupro a carico di Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico che fu travolto dal movimento "Me Too". Leggi anche: Continua il processo per stupro contro Harvey Weinstein: nel nuovo team legale c’è l’avvocato di “P. Diddy” Un giurato del terzo processo per crimini sessuali di Harvey Weinstein afferma che la giuria era divisa 9-3 a favore dell'innocenza; tutti e tre i giurati che hanno votato colpevole erano uomini, mentre tutte le giurate donne hanno votato innocente. reddit Harvey Weinstein, processo annullato a New York: giuria divisa sull’accusa di stupro, ora rischia un quarto processoNuovo colpo di scena giudiziario per Harvey Weinstein. Il processo per stupro celebrato a New York si è concluso senza un verdetto: dopo tre giorni di camera di consiglio, la giuria ... leggo.it La giuria non trova l’accordo, giudice annulla processo a WeinsteinHarvey Weinstein: giuria in stallo, giudice annulla il processo per stupro. I giurati non raggiungono l'unanimità sul caso Jessica Mann del 2013. Scopri i dettagli. rsi.ch