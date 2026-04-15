Il processo per stupro contro l’ex produttore cinematografico riprende a New York dopo che la precedente giuria non è riuscita a raggiungere un verdetto. La nuova fase si apre martedì, con una giuria rinnovata, mentre il team legale dell’imputato si arricchisce di un avvocato noto per aver difeso anche altre personalità di spicco. La causa coinvolge accuse di comportamenti sessuali non consensuali e si svolge nel tribunale di Manhattan.

Il processo per stupro contro Harvey Weinstein riprende martedì a New York. La giuria nel precedente procedimento non era riuscita a raggiungere un verdetto, pertanto il tribunale di Manhattan con una nuova giuria si appresta a riesaminare il caso. Nel frattempo l’ex produttore cinematografico di Hollywood continua la sua detenzione per scontare condanne già definitive. Dopo l’annullamento riprendere il caso di stupro contro Harvey Weinstein. Al centro del processo si erge l’accusa di stupro ai danni di Jessica Mann, aspirante attrice e protagonista della commedia romantica “This Isn’t Funny?”. Dalla diffusione dello scandalo avvenuta nel 2017, questo è uno dei casi più rilevanti tra quelli venuti a galla contro Weinstein.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Continua il processo per stupro contro Harvey Weinstein: nel nuovo team legale c’è l’avvocato di “P. Diddy”

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