Il processo per stupro a carico di Harvey Weinstein è stato annullato, portando alla sospensione delle udienze. Weinstein, ex produttore cinematografico noto per il suo ruolo nel settore, era stato coinvolto in accuse di natura sessuale che avevano portato a un processo penale. La decisione di annullare il procedimento è arrivata in un momento di stallo della giuria, che non riusciva a raggiungere un verdetto. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, coinvolgendo anche il movimento #MeToo.

Annullato il processo per stupro a carico di Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico che fu travolto dal movimento "Me Too". Lo ha deciso un giudice federale a Manhattan dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso in questione aveva avuto origine dalla denuncia di un'aspirante attrice, Jessica Mann, che aveva accusato Weinstein di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Nonostante quest'ultima decisione, Weinstein rimarrà comunque in carcere visto che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Il verdetto del giudice è arrivato dopo che, per una seconda volta, una giuria non è riuscita a pronunciarsi in merito a questa accusa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Harvey Weinstein, giuria in stallo: annullato il processo per stupro

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