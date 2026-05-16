Durante una serata al camping Florenz nel lido degli Scacchi, si è svolta un’evento organizzato dal Rotary club Comacchio Codigoro Terre Pomposiane, che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e animatori. La manifestazione si è conclusa con balli, trenini e molta allegria, riflettendo lo spirito dell’Happy Camp, un’iniziativa che prevede l’accoglienza gratuita di 180 persone con disabilità. L’evento ha coinvolto adulti e bambini in un’atmosfera di festa e inclusione.

La serata si è conclusa con balli scatenati, trenini, gioia ed un’allegria grandissime esprimendo concretamente lo spirito dell’ Happy Camp organizzato dal Rotary club Comacchio Codigoro Terre Pomposiane presso il camping Florenz del lido degli Scacchi. Una serata dove Giovanna Ferrini della commissione regionale del Rotary per disabilita e tanti altri soci rotaryani hanno ballato e fraternizzato con giovani, e non, con disabilità che complessivamente, compresi gli accompagnatori e suddivisi 90 per settimana, saranno circa 180 provenienti da tutta l’Emilia, ospitati gratuitamente. A suggellare ancor più l’importante significato dell’Happy Camp il video massaggio della Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, che ha dato il patrocinio alla manifestazione giunta alla 26esima edizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Happy Camp’, vacanze inclusive: "Ospiteremo gratis 180 disabili"

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