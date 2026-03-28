Hammamet è la Saint-Tropez del Nord Africa dove le vacanze all-inclusive costano poco più di 500 euro

Hammamet è una località situata nel Nord Africa nota per essere una meta di vacanze a basso costo. Qui, le offerte all-inclusive hanno un prezzo che supera di poco i 500 euro. La zona viene spesso paragonata a Saint-Tropez per il suo fascino e le sue caratteristiche turistiche, attirando visitatori in cerca di relax senza spendere troppo.

Siete alla ricerca in un luogo da sogno ma non volete spendere troppo per le vacanze? La meta ideale per voi è Hammamet, definita la Saint-Tropez del Nord Africa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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