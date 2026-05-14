Partecipa al bando del Comune per i contributi vacanze per i disabili | Domanda accettata ma non finanziabile

Una madre di un ragazzo con la sindrome di Down ha presentato domanda al bando del Comune di Milano destinato ai contributi per i soggiorni climatici destinati ai disabili. La richiesta è stata accettata, ma successivamente è stato comunicato che il contributo non sarà erogato. La vicenda riguarda quindi l’accesso ai fondi messi a disposizione dal Comune e la conseguente esclusione dal finanziamento.

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