Partecipa al bando del Comune per i contributi vacanze per i disabili | Domanda accettata ma non finanziabile

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una madre di un ragazzo con la sindrome di Down ha presentato domanda al bando del Comune di Milano destinato ai contributi per i soggiorni climatici destinati ai disabili. La richiesta è stata accettata, ma successivamente è stato comunicato che il contributo non sarà erogato. La vicenda riguarda quindi l’accesso ai fondi messi a disposizione dal Comune e la conseguente esclusione dal finanziamento.

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Elisabetta Sosso, madre di un ragazzo con la sindrome di Down, ha partecipato al bando del Comune di Milano per ricevere un contributo economico messo a disposizione per i "soggiorni climatici". La sua domanda è stata "accettata" ma "non è finanziabile" per "mancanza di fondi".🔗 Leggi su Fanpage.it

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