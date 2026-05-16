Hantavirus nuova circolare del Ministero | ecco il protocollo per i casi sospetti

Da dayitalianews.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute ha pubblicato una nuova circolare con linee guida aggiornate rivolte a medici e strutture sanitarie per la gestione dei sospetti di Hantavirus. La comunicazione invita a mantenere un livello elevato di attenzione senza generare allarmi, sottolineando l’importanza di individuare tempestivamente eventuali casi sospetti. Le indicazioni si concentrano sulla corretta applicazione del protocollo e sulla sorveglianza, per garantire un intervento rapido ed efficace nel caso si presentino situazioni compatibili con l’infezione.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Linee guida aggiornate per medici e strutture sanitarie. Nessun allarme generalizzato, ma un livello di massima attenzione per evitare la mancata individuazione di eventuali casi sospetti di Hantavirus. È questo l’obiettivo della nuova circolare del Ministero della Salute, firmata dal ministro Orazio Schillaci e inviata alle Regioni, che definisce in modo dettagliato le procedure da seguire. Il documento nasce per rispondere alle richieste di chiarimento e introduce un vademecum operativo per la gestione dei sospetti casi clinici, con indicazioni precise per i sanitari. Cosa deve fare il medico davanti a un caso sospetto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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