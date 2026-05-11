Il Ministero della Salute ha diffuso una nuova direttiva che aumenta le misure di sorveglianza epidemiologica a seguito di un focolaio di Hantavirus di tipo Andes rilevato a bordo di una nave da crociera. La richiesta ufficiale arriva in risposta alla presenza sospetta del virus durante le operazioni di controllo. Al momento, non sono state comunicati ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui possibili rischi.

Il Ministero della Salute ha emesso una nuova direttiva volta a innalzare i livelli di sorveglianza epidemiologica in risposta a un focolaio di Hantavirus di tipo Andes rilevato a bordo di una nave da crociera. La circolare, firmata dai vertici del dipartimento della Prevenzione, nasce dalla necessità di contenere la diffusione di un patogeno che richiede un monitoraggio rigoroso, specialmente nei contesti di trasporto internazionale. L’attenzione delle autorità sanitarie si è focalizzata sulla gestione dei flussi di passeggeri e sulla capacità di risposta rapida degli uffici competenti che operano alle frontiere, al fine di prevenire che singoli casi possano trasformarsi in focolai più ampi sul territorio nazionale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Casi sospetti”. Hantavirus, la richiesta ufficiale del Ministero è appena arrivato

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