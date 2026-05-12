Il ministero della salute ha diffuso una circolare in cui si chiede di segnalare eventuali casi sospetti di infezione da hantavirus. La comunicazione indica anche che, in presenza di sospetti, è prevista una quarantena di sei settimane. La circolare è stata emessa in collaborazione con enti nazionali, europei e internazionali che si occupano di monitorare il contagio. Nessuna altra informazione è stata fornita sui numeri o sulle aree coinvolte.

AGI – "In raccordo con gli organismi nazionali, europei e internazionali competenti", il ministero della Salute "continuerà a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale, riservandosi di emanare ulteriori indicazioni o misure di sanità pubblica, anche su specifici aspetti operativi, sulla base dell'evoluzione dello scenario epidemiologico e delle evidenze tecnico-scientifiche progressivamente disponibili”. È quanto prevede la circolare del ministero della Salute destinata a Regioni e ufficio di frontiera, firmata dal capo di dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, Maria Rosaria Campitiello, e dal direttore della Prevenzione Sergio Iavicoli.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Hantavirus: circolare del Ministero, segnalare casi sospetti. Quarantena di 6 settimane

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