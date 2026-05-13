Hantavirus test negativo per il 60enne inglese in quarantena a Milano Una turista argentina in isolamento a Messina
Un uomo di 60 anni, in quarantena a Milano dopo aver contratto l’Hantavirus, ha ricevuto un risultato negativo al test. Nel frattempo, una turista argentina si trova in isolamento a Messina senza sintomi evidenti. Entrambi i casi sono stati segnalati dalle autorità sanitarie locali. La donna non presenta complicazioni e si trova sotto osservazione, mentre le autorità continuano le verifiche sui contatti e sui possibili rischi di diffusione.
La direttrice dello Spem, il Servizio epidemiologia e medicina preventiva, dell’Asp di Messina, Mariella Santoro “appresa ora la notizia” rende noto che “la paziente turista argentina è tuttora ricoverata in isolamento in terapia intensiva al Policlinico di Messina”. Era ricoverata per una polmonite. “Non c’è la certezza di Hantavirus – dice – lo dirà lo Spallanzani di Roma. Per ora non è sicuro, é solo un sospetto“. Il ministero della Salute ha informato che martedì in serata è stato richiesto ed effettuato un test per hantavirus su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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