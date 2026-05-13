Hantavirus test negativo per il 60enne inglese in quarantena a Milano Una turista argentina in isolamento a Messina

Un uomo di 60 anni, in quarantena a Milano dopo aver contratto l’Hantavirus, ha ricevuto un risultato negativo al test. Nel frattempo, una turista argentina si trova in isolamento a Messina senza sintomi evidenti. Entrambi i casi sono stati segnalati dalle autorità sanitarie locali. La donna non presenta complicazioni e si trova sotto osservazione, mentre le autorità continuano le verifiche sui contatti e sui possibili rischi di diffusione.

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