Hantavirus negativo il test sul turista britannico isolato al Sacco di Milano

Da milanotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un turista britannico e il suo accompagnatore, isolati e in quarantena all'ospedale Sacco di Milano, sono risultati negativi ai test per l'Hantavirus. I medici avevano sospettato un possibile contagio e avevano disposto le analisi. La situazione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle condizioni dei pazienti o sui prossimi passi. L'attenzione si concentra ora sul monitoraggio di eventuali sviluppi legati al caso.

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È risultato negativo l'esito del test effettuato sul turista britannico e sul suo accompagnatore isolati e messi in quarantena all'ospedale Sacco di Milano dopo il sospetto di contagio da Hantavirus. I due, dunque, non sarebbero stati infettati. Il turista considerato contatto a rischio.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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