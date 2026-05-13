Hantavirus negativo il test sul turista britannico isolato al Sacco di Milano

Un turista britannico e il suo accompagnatore, isolati e in quarantena all'ospedale Sacco di Milano, sono risultati negativi ai test per l'Hantavirus. I medici avevano sospettato un possibile contagio e avevano disposto le analisi. La situazione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle condizioni dei pazienti o sui prossimi passi. L'attenzione si concentra ora sul monitoraggio di eventuali sviluppi legati al caso.

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