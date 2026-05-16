Recentemente, si è tornato a parlare di Hantavirus, un virus che ha riacceso le paure legate alle pandemie passate. Secondo una psicoterapeuta, il modo in cui il nostro cervello reagisce di fronte a questa minaccia è di rivivere le emozioni associate al Covid, più che di analizzare i rischi concreti. La diffusione di questa paura sembra superare quella del virus stesso, alimentando un’ansia collettiva che coinvolge molte persone.

La parola Hantavirus riattiva paure profonde legate alla pandemia. Secondo la psicoterapeuta Stefania Sacchezin, il cervello tende a rivivere il trauma del Covid più che a valutare il rischio reale. In un contesto in cui le emergenze sanitarie si intrecciano con la memoria emotiva, la paura si diffonde più velocemente del virus stesso. Scopriamo perché. Il legame tra Hantavirus e trauma da Covid. Cosa succede se si smette di usare il reggiseno? Scopriamolo Il termine Hantavirus non attiva solo curiosità, ma riaccende una memoria emotiva ancora aperta. La pandemia ha lasciato un segno profondo, e oggi la reazione collettiva è legata al trauma vissuto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Hantavirus e ansia collettiva: come la paura si diffonde più del virus

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