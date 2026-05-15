Hantavirus | perché la nuova psicosi del contagio si diffonde prima della malattia

Negli ultimi giorni si diffonde una crescente preoccupazione riguardo a un possibile contagio da hantavirus, anche se finora non sono stati segnalati casi ufficiali. Un turista straniero ha visitato diverse zone centrali di Milano, tra cui monumenti e vie di alta frequentazione, senza apparenti sintomi o diagnosi di malattia. La notizia di questa visita alimenta il timore di un possibile rischio di diffusione, anche se non ci sono ancora conferme di infezioni o collegamenti con il virus in questione.

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