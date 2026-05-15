Hantavirus | perché la nuova psicosi del contagio si diffonde prima della malattia

Da panorama.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si diffonde una crescente preoccupazione riguardo a un possibile contagio da hantavirus, anche se finora non sono stati segnalati casi ufficiali. Un turista straniero ha visitato diverse zone centrali di Milano, tra cui monumenti e vie di alta frequentazione, senza apparenti sintomi o diagnosi di malattia. La notizia di questa visita alimenta il timore di un possibile rischio di diffusione, anche se non ci sono ancora conferme di infezioni o collegamenti con il virus in questione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dunque funziona così: c’è un turista inglese che va a zonzo per Milano, fotografa il Duomo, fa un salto al Cenacolo, magari gironzola fra piazza della Scala e via Montenapoleone. E poi quando a sera torna nel B&b che lo ospita trova la polizia sanitaria che lo interroga: «Lei per caso il 25 aprile era sul volo Sant’Elena-Johannesburg?». Immaginiamo l’imbarazzo del poveretto: «Sì, che c’è di male?». Chissà cosa gli sarà passato nella testa. «Forse in Italia è reato non aver partecipato al corteo dell’Anpi per la festa della Liberazione?», si sarà chiesto. «Nel caso me ne scuso». Ma la polizia sanitaria non ha voglia di scherzare: «Lei il 25 aprile era sul volo Sant’Elena-Johannesburg in cui c’era una contagiata dell’ Hantavirus. 🔗 Leggi su Panorama.it

hantavirus perch233 la nuova psicosi del contagio si diffonde prima della malattia
© Panorama.it - Hantavirus: perché la nuova psicosi del contagio si diffonde prima della malattia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Hantavirus crociera, il percorso della nave e la caccia alla fonte del contagio(Adnkronos) – Era partita da Ushuaia, in Argentina, l'1 aprile 2026 la nave da crociera oggi assediata da un sospetto focolaio di hantavirus.

Epatite Napoli, Istituto Zooprofilattico: “Contagio partito da cozze e ostriche, ora si diffonde dall’uomo”Pino Iovane, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, a Fanpage.

hantavirus perché la nuovaLo speciale di Sky TG24 sull'hantavirusLeggi su Sky TG24 l'articolo Hantavirus, Ecdc: 'Nessuna mutazione virus'. Schillaci: 'In Italia rischio basso' . LIVE ... tg24.sky.it

hantavirus perché la nuovaPerché il 19 maggio può diventare la data decisiva sull’Hantavirus: cosa temono gli scienziatiL’attenzione degli epidemiologi internazionali è puntata su una data precisa: 19 maggio. Secondo diversi esperti, potrebbe essere il momento in cui il focolaio di hantavirus Andes esploso a bordo ... supereva.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web