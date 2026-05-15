Hantavirus | perché la nuova psicosi del contagio si diffonde prima della malattia
Negli ultimi giorni si diffonde una crescente preoccupazione riguardo a un possibile contagio da hantavirus, anche se finora non sono stati segnalati casi ufficiali. Un turista straniero ha visitato diverse zone centrali di Milano, tra cui monumenti e vie di alta frequentazione, senza apparenti sintomi o diagnosi di malattia. La notizia di questa visita alimenta il timore di un possibile rischio di diffusione, anche se non ci sono ancora conferme di infezioni o collegamenti con il virus in questione.
Dunque funziona così: c’è un turista inglese che va a zonzo per Milano, fotografa il Duomo, fa un salto al Cenacolo, magari gironzola fra piazza della Scala e via Montenapoleone. E poi quando a sera torna nel B&b che lo ospita trova la polizia sanitaria che lo interroga: «Lei per caso il 25 aprile era sul volo Sant’Elena-Johannesburg?». Immaginiamo l’imbarazzo del poveretto: «Sì, che c’è di male?». Chissà cosa gli sarà passato nella testa. «Forse in Italia è reato non aver partecipato al corteo dell’Anpi per la festa della Liberazione?», si sarà chiesto. «Nel caso me ne scuso». Ma la polizia sanitaria non ha voglia di scherzare: «Lei il 25 aprile era sul volo Sant’Elena-Johannesburg in cui c’era una contagiata dell’ Hantavirus. 🔗 Leggi su Panorama.it
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Sto riflettendo sul come abbiano potuto tirar fuori la nuova epidemia hantavirus. Ho appreso che avrebbe origine dal contatto con roditori. Potrei sospettare possa c'entrare il capybara, il più grande roditore vivente. Rif. al Giappone, capibara café a Tokyo e Izu x.com
Agorà. . Una nuova giornata internazionale alle prese con il caso hantavirus, sono quattro i cittadini sottoposti a isolamento in Italia e stanno tutti bene. Il provvedimento è necessario perché lo scorso 25 aprile hanno viaggiato sullo stesso volo della donna di 6 facebook
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