L’allarme per l’Hantavirus resta al centro dell’attenzione in Europa, con particolare attenzione ai controlli sanitari avviati su una nave da crociera e alle misure adottate in vari paesi. Tra le voci che si sono espresse sulla vicenda, quelle di un noto scrittore sono state particolarmente dure, indicando una preoccupazione più grande per alcuni aspetti del settore scientifico rispetto al virus stesso. La discussione si mantiene vivace nel continente, con nuovi casi e misure di prevenzione in corso.

L’allarme legato ai casi di Hantavirus continua a far discutere in tutta Europa, soprattutto dopo le notizie emerse sulla nave da crociera MV Hondius e sui controlli sanitari attivati in diversi Paesi. Ma nelle ultime ore l’attenzione si è spostata anche sul mondo televisivo e sulle parole molto dirette pronunciate da Mauro Corona durante una puntata di “È sempre Cartabianca”, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Lo scrittore e alpinista, intervenuto nel dibattito dedicato al nuovo focolaio monitorato dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità, ha commentato la situazione con il suo stile provocatorio e senza filtri. Una frase in particolare ha immediatamente acceso polemiche e reazioni online, diventando virale in pochi minuti.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Hantavirus, Mauro Corona durissimo: “Mi preoccupano più i virologi del virus”

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