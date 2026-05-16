Hammarby-Malmo domenica 17 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 14:00 si disputerà la partita tra Hammarby e Malmo. L’Hammarby, considerato il favorito per la vittoria del campionato in Allsvenskan, dovrà affrontare una sfida importante, poiché il Sirius si trova a ridosso in classifica e rappresenta un ostacolo significativo. Le formazioni ufficiali e le quote delle scommesse sono state rese note, mentre i pronostici indicano un possibile favorito, anche se la partita si aspetta combattuta.

L’Hammarby è il grande favorito per la vittoria del titolo in Allsvenskan, ma dovrà migliorare in maniera significativa perché sopratutto il Sirius gli sta dando del filo da torcere come dimostra la classifica. Inoltre anche il Mjallby si è preso la soddisfazione di batterlo nella finale di Coppa di Svezia. Il Malmo è un avversario. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Hammarby-Malmo (domenica 17 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/NRHKeC2 #scommesse #pronostici x.com