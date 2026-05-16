Domenica 17 maggio 2026 alle 14:00 si gioca la partita tra Hammarby e Malmo, due squadre svedesi che si affrontano nel campionato di Allsvenskan. L’Hammarby, che si trova in testa alla classifica, è considerato il favorito per la vittoria del titolo, ma la squadra deve migliorare le proprie prestazioni per mantenere il passo con le rivali, soprattutto considerando la posizione del Sirius, che si avvicina in classifica. Le formazioni e le quote sono state pubblicate, e i pronostici indicano una possibile vittoria del team di casa.

L’Hammarby è il grande favorito per la vittoria del titolo in Allsvenskan, ma dovrà migliorare in maniera significativa perché sopratutto il Sirius gli sta dando del filo da torcere come dimostra la classifica. Inoltre anche il Mjallby si è preso la soddisfazione di batterlo nella finale di Coppa di Svezia. Il Malmo è un avversario. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Hammarby-Malmo (domenica 17 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici

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