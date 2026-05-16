FC Copenaghen-Randers domenica 17 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 14:00 si disputa la partita tra FC Copenhagen e Randers. L’FC Copenhagen, allenato da Bo Svensson, ha vinto sei delle ultime sette partite di campionato, ottenendo un pareggio in un’altra. Tuttavia, giovedì ha subito la prima sconfitta sotto la sua guida, nella finale di coppa contro il Midtjylland. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati annunciati in vista del match.

Sotto la guida di Bo Svensson, l’FC Copenhagen ha ottenuto sei vittorie e un pareggio in sette partite di Superligaen, ma giovedì ha subito la prima sconfitta sotto la guida del nuovo allenatore, molto dolorosa, nella finale di coppa contro il Midtjylland. Ciò significa che, invece di andare in Europa League, i 16 volte campioni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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