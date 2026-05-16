FC Copenaghen-Randers domenica 17 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 14:00 si disputerà la partita tra FC Copenaghen e Randers. L'FC Copenaghen, sotto la guida di Bo Svensson, ha ottenuto sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette partite di campionato, ma giovedì ha perso per la prima volta con il nuovo allenatore, nella finale di coppa contro il Midtjylland. La sfida si svolgerà sul campo del Copenaghen, e le formazioni sono ancora da definire.

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Sotto la guida di Bo Svensson, l’FC Copenhagen ha ottenuto sei vittorie e un pareggio in sette partite di Superligaen, ma giovedì ha subito la prima sconfitta sotto la guida del nuovo allenatore, molto dolorosa, nella finale di coppa contro il Midtjylland. Ciò significa che, invece di andare in Europa League, i 16 volte campioni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - FC Copenaghen-Randers (domenica 17 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento FC Copenaghen-Silkeborg (domenica 05 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiTrovare il Copenaghen nel girone retrocessione è già incredibile, ma forse lo è ancora di più che in caso di sconfitta lo spettro si avvicinerebbe... FC Copenaghen-Silkeborg (domenica 05 aprile 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiTrovare il Copenaghen nel girone retrocessione è già incredibile, ma forse lo è ancora di più che in caso di sconfitta lo spettro si avvicinerebbe... Danimarca, Copenaghen campione per la sedicesima volta e per un solo puntoCome in Croazia, anche in Danimarca c'è stata una lotta punto a punto per il titolo. A spuntarla, alla fine, è stato il Copenaghen, che ha battuto il Nordsjaelland per 3-0 e ha mantenuto una lunghezza ... tuttomercatoweb.com Copenaghen - Randers FC Cronaca, formazioni e statisticheAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e ... tuttosport.com