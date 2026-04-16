Djurgarden-Malmo venerdì 17 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 17 aprile 2026 alle 19:00 si disputa il match tra Djurgarden e Malmo nell'anticipo del terzo turno di Allsvenskan. La partita si svolge allo stadio di Djurgarden, con i padroni di casa in testa alla classifica e il Malmo che arriva con il nuovo allenatore Ramirez. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker.

Anticipo del terzo turno di Allsvenskan che si apre con il Djurgarden capolista che affronta in casa il nuovo Malmo di Ramirez. I Blåränderna hanno continuato con Honkavaara dopo l’altalenante passata stagione, e quest’anno senza impegni europei potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato per provare a riportare un titolo in bacheca dopo 7 anni. Gli sky blues hanno salutato Rydstroem dopo l’ultima stagione deludente sia in patria che in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Djurgarden-Malmo (venerdì 17 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Fenerbahce-Rizespor (venerdì 17 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiSi apre il trentesimo turno di Superlig turca e il Fenerbahce di Tedesco secondo in classifica affronta in casa il Rizespor. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Djurgarden-Malmo (venerdì 17 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; Djurgarden-Malmo venerdì 17 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici; Pronostici di oggi 17 aprile: la serata degli anticipi con Inter-Cagliari e Sassuolo-Como; Fenerbahce-Rizespor venerdì 17 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici. Djurgarden-Malmo (venerdì 17 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/Cvz9Dm1 #scommesse #pronostici x.com