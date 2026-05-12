IA e robotica | gli studenti dello Scorza volano all’hackathon

Gli studenti del Liceo Scorza parteciperanno a un hackathon presso il DIMES, dedicato all’intelligenza artificiale e alla robotica. Durante l’evento, dovranno affrontare sfide tecniche legate agli algoritmi generativi e sviluppare soluzioni innovative. La partecipazione mira a mettere alla prova le competenze degli studenti nel campo tecnologico, con l’obiettivo di stimolare la loro capacità di risolvere problemi complessi e di lavorare in team.

? Punti chiave Come possono i ragazzi del Liceo Scorza dominare gli algoritmi generativi?. Quali sfide tecniche affronteranno gli studenti durante l'hackathon al DIMES?. Perché la supervisione umana è fondamentale nel progetto Prompt Calabria?. Come cambierà il percorso formativo con la nuova curvatura in IA?.? In Breve Due gruppi delle classi 1ª N e 1ª M partecipano al progetto Prompt Calabria.. Docente Veronica Policicchio coordina le attività formative con Informatici Senza Frontiere.. Hackathon regionale previsto per il 21 maggio 2026 presso il DIMES Unical.. La nuova curvatura scolastica integra IA, robotica e strategie d'impresa nel percorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

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