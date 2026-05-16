GWM ORA 5 | l’assetto europeo nasce sulle strade italiane

Da webmagazine24.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Great Wall Motors ha avviato in Italia il processo di sviluppo europeo della nuova GWM ORA 5, concentrandosi sulla fase di messa a punto del modello. L’azienda ha deciso di sfruttare le strade italiane come ambiente di test per il miglioramento delle prestazioni e dell’assetto del veicolo. Questa scelta rappresenta una tappa importante nel percorso di espansione in Europa, con l’obiettivo di adattare il modello alle esigenze del mercato locale.

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(Adnkronos) – Great Wall Motors accelera il processo di sviluppo europeo della nuova GWM ORA 5 scegliendo l’Italia come uno dei mercati chiave per il fine tuning dinamico del modello. Il SUV compatto del marchio cinese è stato protagonista di un articolato programma di test su strada che ha coinvolto città, autostrade e percorsi alpini, con l’obiettivo di adattare comportamento dinamico, comfort e risposta dei sistemi elettronici agli standard richiesti dagli automobilisti europei. Il lavoro svolto insieme agli specialisti di RacingSyn non si è limitato a semplici verifiche di affidabilità. Gli ingegneri hanno lavorato direttamente su sospensioni della GWM ORA 5, sterzo, pneumatici e controlli elettronici per modificare il carattere della vettura rispetto alla configurazione globale. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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