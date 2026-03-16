La nuova Nissan Micra debutta sulle strade italiane

Da ildenaro.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi la sesta generazione della Nissan Micra è arrivata sulle strade italiane. La vettura, completamente elettrica, presenta un design riconoscibile e caratteristiche tecnologiche all’avanguardia. La nuova Micra si inserisce nel segmento delle city car, puntando su un motore 100% elettrico e su un piacere di guida che mira a soddisfare le esigenze dei consumatori italiani.

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Nissan Micra oggi ha fatto il suo debutto sulle strade italiane. Con la sesta generazione in versione 100% elettrica, in risalto ci sono i punti di forza di Nissan Micra: design iconico, piacere di guida, tecnologia avanzata. A presentare la nuova Micra all’evento svolto all’Eur, ‘Nuova Micra Play with the city’, Marco Toro, presidente e amministratore delegato Nissan Italia e da Marco Puricelli, head of communications Nissan Italia. “Micra per noi è storia”. Ha detto il presidente e AD Toro. “Una storia di successo”, caratterizzata, ha aggiunto, dalla presenza di “ più di quarant’anni sul mercato, 6 milioni di Micra vendute nel mondo e in Italia 600 mila clienti che l’hanno acquistata e conosciuta”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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