Arriva in Italia la Xiaomi SU7 Ultra, una vettura che combina caratteristiche di berlina sportiva con sospensioni raffinate. La piattaforma della vettura si distingue per la capacità di adattarsi a diverse esigenze di guida, grazie a un sistema che unisce elementi di ispirazione tedesca e italiana. La presenza di questa auto sul mercato italiano rappresenta un passo importante per la presenza del marchio nel settore delle vetture di alta gamma.

Una piattaforma che parla due lingue: una è quella della berlina sportiva, dotata di sospensioni raffinate ispirate dal meglio della produzione tedesca e italiana. L’altra è la lingua dell’auto cinese più avanzata, che infonde informatica e intelligenza artificiale nella guida di tutti i giorni. È la piattaforma Modena sulla quale nasce la Xiaomi SU7. La sua variante più potente Ultra ha fatto discutere migliaia di appassionati per le sue performance, che superano quelle dei marchi di supercar europee. L’abbiamo provata sulle strade italiane.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Con la Xiaomi SU7 Ultra sulle strade italiane

XIAOMI SU7 ULTRA LE NOSTRE IMPRESSIONI

Notizie correlate

Xiaomi SU7: la mostra pirotecnica spiegata ufficialmente dopo il successo del modelloQuando un’auto elettrica prende fuoco, e le esplosioni somigliano a fuochi d’artificio, il mondo si domanda se davvero si tratti di un incidente...

Xiaomi SU7 2026: 100k preordini e nuovi prezzi da 28k euroLa nuova generazione della Xiaomi SU7 si prepara a entrare sul mercato cinese ad aprile 2026, con un listino aggiornato che parte da 229.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Xiaomi prepara il SUV elettrico che copia Porsche e Ferrari; Xiaomi si prepara ad entrare nel mercato europeo con le sue auto ipertecnologiche; Il CEO di Ford guida ogni giorno una Xiaomi: 'Ecco perchè la preferisco a Tesla'; Xiaomi YU7 GT: la super SUV elettrica da 990 CV e 300 km/h, a un prezzo sorprendente | Quattroruote.it.

Xiaomi SU7 Ultra, record elettrico al Nürburgring NordschleifeLa compagnia cinese con la sua auto elettrica più prestazionale, la berlina SU7 Ultra, ha fermato il cronometro a 7'04957 in uno dei luoghi simbolo dell’automobilismo mondiale: il Nürburgring ... gazzetta.it

Com'è la nuova Xiaomi SU7 che arriverà in Europa? Un grande salto in avantiQualcuno ha provato la nuova Xiaomi SU7 aggiornata da poco in Cina, rimanendo impressionato dalle novità del modello. auto.everyeye.it

Xiaomi, ecco la lavasciuga da incasso compatta da ben 10 kg x.com

Questa settimana celebriamo la Danza con la nostra iniziativa di photo-sharing, sul canale Instagram di @xiaomi.italia! Tema della settimana: DANZA & BALLI TIPICI del nostro Paese! Partecipa anche tu Segui @xiaomi.italia Scatta con uno sm facebook