Guida in stato di ebbrezza | in una sera quattro patenti ritirate

Nella serata del 15 maggio, la polizia di Stato ha controllato 104 conducenti a Trieste, verificando il tasso alcolemico e la presenza di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni, sono state ritirate quattro patenti di guida e decurtati 40 punti dalla patente di alcuni automobilisti. Le verifiche hanno interessato persone in transito nella zona, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali denunce o altre sanzioni.

Quattro patenti ritirate e 40 punti decurtati: è il bilancio dei controlli della polizia di Stato nella serata del 15 maggio, in cui è stato verificato il tasso alcolemico e l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti nei confronti di 104 di conducenti in transito a Trieste. Sono stati. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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