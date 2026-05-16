Guardiola vince il 20° trofeo al Manchester City ma il primo gesto è per McFarlane del Chelsea | un signore

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pep Guardiola ha conquistato il suo ventunesimo trofeo in dieci anni di carriera con il Manchester City. Al momento della premiazione, il tecnico ha rivolto il primo gesto a McFarlane, un giocatore del Chelsea. Si tratta di un atteggiamento che ha attirato l'attenzione, considerato un segno di rispetto e cortesia da parte dell'allenatore catalano. La scena è stata commentata da molti come un esempio di fair play e rispetto tra professionisti nel calcio.

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Pep Guardiola vince il 20° trofeo in dieci anni al Manchester City ma il primo gesto è per McFarlane del Chelsea: un gesto da vero signore per l'allenatore catalano. I CItizens si aggiudicano la FA Cup grazie al bellissimo gol di Semenyo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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