Guardiola vince il 20° trofeo al Manchester City ma il primo gesto è per McFarlane del Chelsea | un signore

Pep Guardiola ha conquistato il suo ventunesimo trofeo in dieci anni di carriera con il Manchester City. Al momento della premiazione, il tecnico ha rivolto il primo gesto a McFarlane, un giocatore del Chelsea. Si tratta di un atteggiamento che ha attirato l'attenzione, considerato un segno di rispetto e cortesia da parte dell'allenatore catalano. La scena è stata commentata da molti come un esempio di fair play e rispetto tra professionisti nel calcio.

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