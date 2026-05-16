Guardiola vince il 20° trofeo al Manchester City ma il primo gesto è per McFarlane del Chelsea | un signore
Pep Guardiola ha conquistato il suo ventunesimo trofeo in dieci anni di carriera con il Manchester City. Al momento della premiazione, il tecnico ha rivolto il primo gesto a McFarlane, un giocatore del Chelsea. Si tratta di un atteggiamento che ha attirato l'attenzione, considerato un segno di rispetto e cortesia da parte dell'allenatore catalano. La scena è stata commentata da molti come un esempio di fair play e rispetto tra professionisti nel calcio.
Pep Guardiola vince il 20° trofeo in dieci anni al Manchester City ma il primo gesto è per McFarlane del Chelsea: un gesto da vero signore per l'allenatore catalano. I CItizens si aggiudicano la FA Cup grazie al bellissimo gol di Semenyo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pep GUARDIOLA lifts his 40th Trophy Manchester City wins the carabao mancity
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