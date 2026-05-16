A Guardia Sanframondi si è svolta una serata dedicata ad Abele De Blasio, medico e antropologo originario della zona. L’evento si è tenuto presso la Casa di Bacco e ha coinvolto attività legate a tradizioni popolari, elementi di archeologia e aspetti di magia. Durante la serata sono stati presentati approfondimenti sulla vita e il lavoro del personaggio, con interventi di esperti e momenti di approfondimento sulla sua influenza nella cultura locale. La manifestazione ha richiamato un pubblico interessato e partecipe.

Abele De Blasio, nato a Guardia Sanframondi il 5 settembre 1858, è un medico che nella sua attività di antropologo e archeologo ha lasciato un segno indelebile a Napoli e nell’isola di Capri dove fu chiamato a coordinare gli scavi presso la Grotta delle Felci e sarà il protagonista dell’incontro in programma domenica 17 maggio 2026 alle ore 19.00 nella suggestiva location della “Casa di Bacco” in piazza Castello a Guardia Sanframondi in occasione della presentazione del libro “Inciarmatori, maghi e streghe di Benevento” pubblicato dal dott. Abele De Blasio nel 1900 e ristampato nel 2026 da Edizioni Libreria del Castello di Solopaca. Comunicato Stampa La cerimonia di premiazione si terrà il 5 giugno nella sede della Fondazione. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Guardia Sanframondi riscopre Abele De Blasio tra magia, archeologia e tradizioni popolari

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